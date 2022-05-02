Степаненко: Мы должны сражаться на поле до последней капли крови, чтобы выйти на ЧМ

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о сборе национальной команды и дополнительной мотивации сборной Украины.

– Как считаешь, заблаговременный сбор национальной команды сыграет позитивную роль или было бы лучше, если бы футболисты были в своих клубах?

– Я понимаю, что у Александра Васильевича Петракова есть план, и если он принял решение собраться за месяц до первой игры, значит, у него есть план подготовки. Из-за того, что нет матчей чемпионата, он хочет, чтобы сборники были все в одном месте, тренировались и работали, ведь так будет легче всех подвести под один уровень. Насколько это решение было правильным, покажет результат, потому что всегда результат является главной оценкой, тем более в важнейших матчах национальной сборной. Будем делать все возможное, чтобы подготовится. Сейчас мы приедем в сборную, чуть позже будут ребята из "Динамо", и уже 5–6 числа большинство команды будет в сборе. Потом мы ожидаем наших игроков из европейских чемпионатов, станем постепенно набирать форму через товарищеские матчи, надеемся, удастся хорошо подготовиться к Шотландии.

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– Что будет придавать дополнительную мотивацию в предстоящих поединках сборной?

– Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас тяжелая ситуация в нашей стране. Наши воины защищают страну от российского агрессора, и они бьются до конца, до последней капли крови. Понятно, что мы, выходя на поле, должны также сражаться до последней капли крови, чтобы добыть победу и выйти на чемпионат мира. Наша основная задача – поднять людям настроение и показать, насколько сильна наша Украина, - подытожил Степаненко.