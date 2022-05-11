Национальная сборная Украины
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Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:1. Тут же пропускаем – Видео
Ответ от Гладбаха не заставил себя долго ждать
Фото: Getty Images
Конор Носс быстро помог "Гладбаху" сравнять счет в товарищеском противостоянии со сборной Украины. Сегодня его второй выход на поле в сезоне.
14' Конор Носс – 1:1.
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