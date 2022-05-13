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Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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В списке 10 футболистов

Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список легионеров, вызванных в лагерь национальной команды. В перечне – 10 фамилий.

Вратарь: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).

Первой прибудет в расположение сине-желтых в Словении четверка в составе Яремчука, Сикана, Качарабы и Зубкова, чьи клубы завершают матчи сезона 14 и 15 мая. Следовательно, уже 16-го числа упомянутые игроки присоединятся к национальной команде.

Остальные легионеры прибудут в лагерь сборной 23 мая, сразу после того, как проведет заключительные матчи за клуб, за исключением Андрея Лунина, чей "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского "Ливерпуля".

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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