Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список легионеров, вызванных в лагерь национальной команды. В перечне – 10 фамилий.

Вратарь: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).

Первой прибудет в расположение сине-желтых в Словении четверка в составе Яремчука, Сикана, Качарабы и Зубкова, чьи клубы завершают матчи сезона 14 и 15 мая. Следовательно, уже 16-го числа упомянутые игроки присоединятся к национальной команде.

Остальные легионеры прибудут в лагерь сборной 23 мая, сразу после того, как проведет заключительные матчи за клуб, за исключением Андрея Лунина, чей "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского "Ливерпуля".