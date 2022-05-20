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Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

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Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением касательно шансов Украины обыграть Шотландию.

"Сборная Украины только случайно может победить Шотландию. У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший один матч, а три провалил. Они нестабильны, вот в чем проблема.

Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. Одну сыграл, затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы. Они же будут лупить, будут уничтожать", – заявил Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (13)
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.05.2022 в 17:38
У Шотландії можна виграти, а можна і програти. Як пощастить.Найбільша проблема - це правильно розподілити сили. Адже після ймовірної перемоги над Шотландією (на її полі), на нас (у себе на полі) чекатиме свіжий Велз.Обидві британські збірні супермотивовані ще й тим, що в разі виходу на Мондіяль, на них в групі чекатимуть Англія та США.Віримо в команду!Все буде Україна!РВК іде на х..!
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0
0
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anоnimus (Київ)
20.05.2022 в 17:33
Роки біля Суркіса безслідно не пройшли. Дивно як його ще в опзж не взяли.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
20.05.2022 в 17:19
Я згоден лише з тим, що нам, Україні, потрібно пригнути вище голови, щоб перемогти Шотландію. Проти нас усе, що може бути. Але, я дуже сподіваюсь, що якщо ми програємо, то програємо гідно. А Леоненко досі все міряє таким чином, начеб то УПЛ не зупинений, усі збірники мають практику та тому подібне.
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0
0
хутин пуйло 88 (Десь)
20.05.2022 в 17:05
Блд, приберіть це кротовське чмо
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0
-1
aleks68
20.05.2022 в 17:16
оно дырявое чмо как и ты баран
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0
-1
krakow (Херсон)
20.05.2022 в 17:04
Как-то до сраки телодвижения футболеров- мажоров..Не считаю их украинцами.Каждый,кто после 24.02 покинул страну,в статусе - ниже плинтуса.
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+1
0
MaximSK (Киев)
20.05.2022 в 16:57
На самом деле шотландский футбол сейчас на большом подъеме находится, Рейнджерс вышел в финал ЛЕ, Шотландия в отборе набрала 23 очков, у них много футболистов играют в основе клубов из АПЛ, нам чтобы пройти Шотландию надо выдать очень сильную игру
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+1
0
vgolovan (полтава)
20.05.2022 в 16:50
у нас що цей сайт проросійський
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+1
0
vgolovan (полтава)
20.05.2022 в 16:48
т
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2022 в 16:45
І хто, цікаво, питав це в нього?))))
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+3
0
avatar
Руська (Лубны)
20.05.2022 в 16:40
Нікого не цікавить думка Гівноненка
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+4
0
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Djon (Україна)
20.05.2022 в 16:36
віктор, експІрт ти хренов, йди за расейським кораблем
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+5
0
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Zaragoza (Днепр)
20.05.2022 в 16:35
Пошел на,козел
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+6
0

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