Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию

Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением касательно шансов Украины обыграть Шотландию.

"Сборная Украины только случайно может победить Шотландию. У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший один матч, а три провалил. Они нестабильны, вот в чем проблема.

Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. Одну сыграл, затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы. Они же будут лупить, будут уничтожать", – заявил Леоненко.