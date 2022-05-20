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Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию
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Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением касательно шансов Украины обыграть Шотландию.
"Сборная Украины только случайно может победить Шотландию. У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший один матч, а три провалил. Они нестабильны, вот в чем проблема.
Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. Одну сыграл, затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы. Они же будут лупить, будут уничтожать", – заявил Леоненко.
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