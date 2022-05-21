Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич описал игру своего подопечного Александра Пихаленка в сборной Украины:

“Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект”, - сказал Йовичевич.

Отметим, что на счету Пихаленка уже два забитых гола за сборную Украины. Он отличился в своем дебютном матче против "Боруссии М" и во втором поединке с "Эмполи". Напомним, что против "Риеки" Александр на поле не выходил.