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Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Достаточно неожиданное описание

Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич описал игру своего подопечного Александра Пихаленка в сборной Украины:

“Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект”, - сказал Йовичевич.

Отметим, что на счету Пихаленка уже два забитых гола за сборную Украины. Он отличился в своем дебютном матче против "Боруссии М" и во втором поединке с "Эмполи". Напомним, что против "Риеки" Александр на поле не выходил.

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В статье: Украина Игорь Йовичевич Александр Пихаленок
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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demand (Изюм)
21.05.2022 в 09:25
Отличный игрок, хоть и из Донецка
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