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Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари
Достаточно неожиданное описание
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич описал игру своего подопечного Александра Пихаленка в сборной Украины:
“Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект”, - сказал Йовичевич.
Отметим, что на счету Пихаленка уже два забитых гола за сборную Украины. Он отличился в своем дебютном матче против "Боруссии М" и во втором поединке с "Эмполи". Напомним, что против "Риеки" Александр на поле не выходил.
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