Чижевский: Правил ли Петраков по поводу спаррингов — узнаем 1 июня после противостояния с Шотландией

Тренер перволигового "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал кондиции сборной Украины перед матчем против Шотландии:

“ — На мой взгляд, не все удалось выполнить из запланированного. Три сыгранных спарринга даже не с ведущими клубами своих стран и одна двухсторонка — этого явно недостаточно, особенно, если принять во внимание, что последний официальный поединок украинцы провели еще в ноябре прошлого года.

— 26 мая “сине-желтые” собирались провести спарринг со сборной ДР Конго, однако по независящим от украинцев причинам матч не состоялся, а когда африканцам все же была найдена замена, то уже Александр Петраков не согласился на проведение поединка, ограничившись двухсторонкой…

— Знаете, это решение рулевого, только он планировал тренировочный процесс и сроки товарищеских матчей. Прав ли был Петраков — узнаем 1 июня после противостояния с Шотландией.

— Кстати, вы смотрели трансляции майских спаррингов с участием нашей сборной?

— Конечно. Ради справедливости, нужно сказать, что из-за агрессии россии украинские футболисты оказались в очень сложном положении, ибо вне четко обозначенных “окон” для проведения международных поединков, чрезвычайно сложно найти достойных спарринг-партнеров. Поэтому, на мой взгляд, польза от матчей с немецкой “Боруссией” из Mенхенгладбаха, итальянским “Эмполи” и хорватской “Риекой”, которые в своих странах не на ведущих ролях, была незначительной. Тем более, что было понятно: с Шотландией будет задействован совсем другой состав. Успокоило лишь то, что после этих матчей разведчики шотландцев никакой ценной информацией не разжились…

— Что вам не понравилось в действиях подопечных Александра Петракова в этих поединках?

— Даже сделав скидку на то, что главный тренер много экспериментировал с составом, беспокоило, как безалаберно играли наши защитники. Хочу напомнить им, что цена промаха в Глазго будет чрезвычайно высока. Пусть делают выводы.

— Это от не сыгранности или отсутствия концентрации?

— Думаю, что всего понемногу. Надеюсь, что в Глазго все будет по-другому, и благодаря запредельной самоотдаче наши футболисты сумеют продемонстрировать свои лучшие качества и достигнуть победного результата”, - сказал Чижевский.