Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чижевский: Правил ли Петраков по поводу спаррингов — узнаем 1 июня после противостояния с Шотландией
Все зависит от результата
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер перволигового "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал кондиции сборной Украины перед матчем против Шотландии:
“ — На мой взгляд, не все удалось выполнить из запланированного. Три сыгранных спарринга даже не с ведущими клубами своих стран и одна двухсторонка — этого явно недостаточно, особенно, если принять во внимание, что последний официальный поединок украинцы провели еще в ноябре прошлого года.
— 26 мая “сине-желтые” собирались провести спарринг со сборной ДР Конго, однако по независящим от украинцев причинам матч не состоялся, а когда африканцам все же была найдена замена, то уже Александр Петраков не согласился на проведение поединка, ограничившись двухсторонкой…
— Знаете, это решение рулевого, только он планировал тренировочный процесс и сроки товарищеских матчей. Прав ли был Петраков — узнаем 1 июня после противостояния с Шотландией.
— Кстати, вы смотрели трансляции майских спаррингов с участием нашей сборной?
— Конечно. Ради справедливости, нужно сказать, что из-за агрессии россии украинские футболисты оказались в очень сложном положении, ибо вне четко обозначенных “окон” для проведения международных поединков, чрезвычайно сложно найти достойных спарринг-партнеров. Поэтому, на мой взгляд, польза от матчей с немецкой “Боруссией” из Mенхенгладбаха, итальянским “Эмполи” и хорватской “Риекой”, которые в своих странах не на ведущих ролях, была незначительной. Тем более, что было понятно: с Шотландией будет задействован совсем другой состав. Успокоило лишь то, что после этих матчей разведчики шотландцев никакой ценной информацией не разжились…
— Что вам не понравилось в действиях подопечных Александра Петракова в этих поединках?
— Даже сделав скидку на то, что главный тренер много экспериментировал с составом, беспокоило, как безалаберно играли наши защитники. Хочу напомнить им, что цена промаха в Глазго будет чрезвычайно высока. Пусть делают выводы.
— Это от не сыгранности или отсутствия концентрации?
— Думаю, что всего понемногу. Надеюсь, что в Глазго все будет по-другому, и благодаря запредельной самоотдаче наши футболисты сумеют продемонстрировать свои лучшие качества и достигнуть победного результата”, - сказал Чижевский.
Отметим, что Украина и Шотландия сыграют в рамках полуфинала плей-офф отбора на Чемпионат Мира-2022 в Глазго 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом, чтобы разыграть путевку на Мундиаль.
Популярное сейчас
- Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили
- Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО