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Соболь: Ожидаю непростой игры, но одолеть Шотландию нам по силам
Защитник - о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал свой приезд в расположение национальной команды. Также футболист поделился мыслями о предстоящем матче с Шотландией.
"Наконец-то все собрались, рад всех видеть, хочу поздороваться со всеми ребятами. Очень счастлив, что прибыл в сборную. Мы хорошо отметили чемпионство "Брюгге", празднование в команде состоялось после предпоследнего тура, а в конце отмечали с фанатами.
Я готов сразу включиться в дела сборной, ведь клубные уже завершились. Поэтому все мысли — о национальной команде. Относительно сборной Шотландии скажу, что это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, так что мы в хорошем настроении и хороших кондициях.
Кроме того, нас очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине", - сказал Соболь.
Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
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