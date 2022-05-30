Соболь: Ожидаю непростой игры, но одолеть Шотландию нам по силам

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал свой приезд в расположение национальной команды. Также футболист поделился мыслями о предстоящем матче с Шотландией.

"Наконец-то все собрались, рад всех видеть, хочу поздороваться со всеми ребятами. Очень счастлив, что прибыл в сборную. Мы хорошо отметили чемпионство "Брюгге", празднование в команде состоялось после предпоследнего тура, а в конце отмечали с фанатами.

Я готов сразу включиться в дела сборной, ведь клубные уже завершились. Поэтому все мысли — о национальной команде. Относительно сборной Шотландии скажу, что это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, так что мы в хорошем настроении и хороших кондициях.

Кроме того, нас очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине", - сказал Соболь.