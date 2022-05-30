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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Соболь: Ожидаю непростой игры, но одолеть Шотландию нам по силам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник - о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022

Соболь: Ожидаю непростой игры, но одолеть Шотландию нам по силам

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал свой приезд в расположение национальной команды. Также футболист поделился мыслями о предстоящем матче с Шотландией.

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"Наконец-то все собрались, рад всех видеть, хочу поздороваться со всеми ребятами. Очень счастлив, что прибыл в сборную. Мы хорошо отметили чемпионство "Брюгге", празднование в команде состоялось после предпоследнего тура, а в конце отмечали с фанатами.

Я готов сразу включиться в дела сборной, ведь клубные уже завершились. Поэтому все мысли — о национальной команде. Относительно сборной Шотландии скажу, что это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, так что мы в хорошем настроении и хороших кондициях.

Кроме того, нас очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине", - сказал Соболь.

Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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В статье: Украина Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
30.05.2022 в 08:19
Когда за сборную Украины будут играть футболисты,играющие в Украине?!Кого мы тренируем,на кого работаем???Слава Украине!!!
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-1
cadoki (007)
30.05.2022 в 09:29
Дык если бы правила были как в хоккее, тогда глядишь и набрали бы на стартовую пятерку с вратарем, а так откуда взять целых одиннадцать футболистов из Украины? Алекс Юстасу!!!
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