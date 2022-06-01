Бущан ошибся, другие не подстраховали. Украина пропустила под давлением Шотландии

Сборная Украины не смогла спокойно завершить матч отбора к чемпионату мира 2022 против Шотландии. Обеспечив себе преимущество в два мяча, подопечные Петракова явно отдали инициативу и пропустили.

Бущан неудачно сыграл на выходе, Степаненко не подстраховал, мяч после удара с линии штрафной вынесли уже из-за линии ворот.

Будут нервные последние минуты.