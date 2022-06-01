Национальная сборная Украины
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Бущан ошибся, другие не подстраховали. Украина пропустила под давлением Шотландии
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины не смогла спокойно завершить матч отбора к чемпионату мира 2022 против Шотландии. Обеспечив себе преимущество в два мяча, подопечные Петракова явно отдали инициативу и пропустили.
Бущан неудачно сыграл на выходе, Степаненко не подстраховал, мяч после удара с линии штрафной вынесли уже из-за линии ворот.
Будут нервные последние минуты.
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