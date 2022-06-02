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Зеленский о матче сборной Украины: Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!
!Радость нашим военным, всей нашей стране! (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022 над Шотландией (3:1).
"Есть мгновения, когда не надо много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!"
Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Не вмерла Україна…", которую не заглушить.
Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!", – написал президент.
Добавим, что для выхода на Мудниаль Украине нужно 5-го июня одолеть на выезде Уэльс.
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