Зеленский о матче сборной Украины: Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022 над Шотландией (3:1).

"Есть мгновения, когда не надо много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!"

Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Не вмерла Україна…", которую не заглушить.

Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!", – написал президент.