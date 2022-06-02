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Петраков: Разобрали сборную Шотландии по косточкам

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые были готовы ко всему

Петраков: Разобрали сборную Шотландии по косточкам

Фото: snsgroupportal.co.uk

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире программы Главная команда прокомментировал победу своей команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

"За день до игры я был спокоен. Но когда приехал на стадион в Глазго, то внутри меня начало колотить. Потом началась игра, и парни все сделали. Я хочу поблагодарить их. Они были готовы. Мы предупреждали игроков, что Шотландия – это силовая команда.

Мы взяли мяч под контроль и опустили его вниз. Шотландцы хорошо играют на втором этаже, а наши игроки более техничные. Соперника мы разобрали по косточкам", - сказал Петраков.

Напомним, в финальном матче отбора сине-желтые сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня и начнется в 19.00.

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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