Александр Караваев: Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией

Игрок сборной Украины Александр Караваев на пресс-конференции перед матчем с Уэльсом рассказал о том, смотрели ли его родственники игру против Шотландии, и о их жизни в ныне оккупированном Россией Херсоне:

"Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией. Там связь отключили и интернет тоже. Мы общаемся утром и вечером только по SMS и аудиозаписям, потому что у них нет возможности все время быть в интернете. Но когда они прочли новости, то были очень рады.

Так совпало, что 2 июня – мой день рождения, а 3 июня – у моей мамы. Это был хороший повод поздравить мою маму. Все переживают, все передавали привет и желали нам только победы. Все следят, читают новости, если есть Интернет.

У них нет работы, они не занимаются тем, чем занимались до оккупации. Они надеются, что военные в ближайшее время смогут освободить Херсон и вернуть его в Украину. У них позитивный настрой, потому что они видят, как военные дают большое отпор тем, кто пришел на нашу землю, кого никто не ждал".