  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Александр Караваев: Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Караваев: Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Жители города ждут украинских военных и возвращения в Украину

Александр Караваев: Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Караваев на пресс-конференции перед матчем с Уэльсом рассказал о том, смотрели ли его родственники игру против Шотландии, и о их жизни в ныне оккупированном Россией Херсоне:

"Мои родственники в оккупированном Херсоне не смогли посмотреть матч с Шотландией. Там связь отключили и интернет тоже. Мы общаемся утром и вечером только по SMS и аудиозаписям, потому что у них нет возможности все время быть в интернете. Но когда они прочли новости, то были очень рады.

Так совпало, что 2 июня – мой день рождения, а 3 июня – у моей мамы. Это был хороший повод поздравить мою маму. Все переживают, все передавали привет и желали нам только победы. Все следят, читают новости, если есть Интернет.

У них нет работы, они не занимаются тем, чем занимались до оккупации. Они надеются, что военные в ближайшее время смогут освободить Херсон и вернуть его в Украину. У них позитивный настрой, потому что они видят, как военные дают большое отпор тем, кто пришел на нашу землю, кого никто не ждал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины война с Россией Херсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bato34
04.06.2022 в 20:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде