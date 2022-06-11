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Караваев: Забили первый гол и сразу переломили ход игры

Национальная сборная Украины
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Автор одного из голов в ворота Армении

Караваев: Забили первый гол и сразу переломили ход игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев отметился забитым мячом в матче Лиги наций с Арменией (3:0). После игры Караваев дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

"В первом тайме было тяжело играть, потому что соперник всей командой опускался назад, и было проблематично пройти их. Были моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме мы знали, что будем их дожимать и будут моменты. Когда мы уже забили, игра была более раскованная, они больше открылись, и нам удалось еще забить.

Гол? Помню, конечно. Левой направо в дальний угол. Отрабатываю уже 30 лет. Мы достигли своего. Мы играли в свою игру и понимали, что дожмем их. Мы забили первый гол и сразу переломили ход игры. Прощание с Пятовым? Это легенда. Когда он приезжает, всегда сидит с 18-летними, 19-летними ребятами, хотя ему уже 37. У нас дружный коллектив.

Однажды он уже уходил из сборной, но вернулся. Конечно, это такой болезненный момент. Но для всех приходит время. Теперь пришел к нему. Он был еще на ЧМ-2006, у него была такая карьера – пример для всех нас. Он должен гордиться своей карьерой", – сказал Караваев.

Добавим, что Караваев вместе с Русланом Малиновским получил лучшую оценку за матч с Арменией. Гол, забитый в ворота соперника сегодня, стал только вторым для Караваева в 44-х матчах за сборную Украины.

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В статье: Украина Александр Караваев Лига Наций
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