Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов - о своем сейве: Мы с Забарным договорились - он срезает, а я отбиваю
Ключевой момент игры
УАФ/Пресслужба
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов подвел итоги
“ — О таком завершении карьеры можно было только мечтать?
— Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны.
— Ты мог мечтать, что атмосфера будет такой теплой?
— Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем.
— У тебя было повреждение. Ты принял решение сыграть с армянами через боль...
— У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.
— Во время игры колено беспокоило?
— Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Сейчас у меня будет пауза, в которой я смогу залечить колено.
— Наша команда не смогла забить в первом тайме, но показала характер.
— Армяне больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как “Шахтер” и “Динамо” в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет.
— Без твоих фирменных сэйвов не обошлось.
— Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю (смеется).
— Что пожелаешь ребятам, которые будут продолжать дело, начатое вместе с тобой?
— Я теперь их болельщик. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!”, – сказал Пятов.
Момент с Забарным случился в начале второго тайма при счете 0:1 в пользу Украины. При подаче защитник срезал в свои ворота, однако Пятов успел дотянуться до мяча и парировать этот удар.
Благодаря сэйвам Андрей провел очередной сухой матч за сборную Украины. В общей сложности у него 47 таких поединков – это рекорд главной команды страны.
Популярное сейчас
- Армения U21 – Украина U21. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2023
- Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины
- В оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов
- Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
Новости по теме
- 10:22 Зарубежные Барсегян – не Мхитарян. Как Пятов спас Забарного и красиво ушел в закат. Аудиомнение #150
- 09:55 Украинские Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
- 06:21 Украинские Последний матч Пятова за сборную, лондонский интерес к Забарному. Главные новости за 10 июня