Пятов - о своем сейве: Мы с Забарным договорились - он срезает, а я отбиваю

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов подвел итоги матча против сборной Армении :

“ — О таком завершении карьеры можно было только мечтать?

— Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны.

— Ты мог мечтать, что атмосфера будет такой теплой?

— Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем.

— У тебя было повреждение. Ты принял решение сыграть с армянами через боль...

— У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.

— Во время игры колено беспокоило?

— Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Сейчас у меня будет пауза, в которой я смогу залечить колено.

— Наша команда не смогла забить в первом тайме, но показала характер.

— Армяне больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как “Шахтер” и “Динамо” в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет.

— Без твоих фирменных сэйвов не обошлось.

— Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю (смеется).

— Что пожелаешь ребятам, которые будут продолжать дело, начатое вместе с тобой?

— Я теперь их болельщик. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!”, – сказал Пятов.