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Лужный: Сборная Украины на голову сильнее своих соперников в Лиге наций

Национальная сборная Украины
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"Сине-желтые" именно поэтому и возглавляют группу

Лужный: Сборная Украины на голову сильнее своих соперников в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" прокомментировал игру сборной Украины против Армении и выступление в Лиге наций:

“Я видел, как наша сборная играла с шотландцами, Ирландией, с армянами. Мы на голову сильнее всех этих сборных. Не вижу проблем, чтобы занять первое место. И по игре мы лучше всего смотримся. Такие команды стают в защиту, и ее тяжело пройти. Все подобные игры идут до забиого гола. Забиваешь – и они потом раскрываются, не знают, что делать, и уже легче играть. Становится спокойнее, у каждого игрока есть уверенность, потому что груз уже снят. Какая разница, победим ли мы 1:0 или 3:0?

В наше время армяне были веселее, чем то, что мы увидели. Эти вообще очень слабо выглядели, но было очень трудно с ними играть. Армяне – это домашняя команда, они очень неприятными были. Тогда это была гораздо лучшая команда, чем сейчас.

В том, что мы выиграем войну и победим врага, никто не сомневается. Думаю, всему есть свое время. Придет время, все станет на место, и наш футбол должен прогрессировать, потому что у нас футбольная страна, люди любят футбол, много талантов. И после этой войны мы пойдем на высокий уровень”, – сказал Лужный.

Отметим, что сборная Украины на данный момент возглавляет свою группу Лиги наций с шестью очками. Интересно, что подопечные Петракова провели два матча, но все равно имеют на три очка больше, чем остальные команды.

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В статье: Олег Лужный Украина Армения Ирландия Шотландия
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