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Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций
У нашей сборной есть матч в запасе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После четвертого матча в Лиге наций 2022/23 сборная Украины сохранила лидерство в группе В1. Однако лидерство это уже не столь безоговорочное и уверенное, как раньше – разница с Шотландией всего в один балл.
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При таких раскладах все еще сохраняется вариант, при котором Украина может даже опуститься в дивизион С. Хотя задача стоит совершенно противоположная – выход в Лигу А. Все окончательно станет на свои места осенью, когда Украина сыграет еще один матч против Армении и два – против Шотландии.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|2
|Шотландия
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|-7
|3
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