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Национальная сборная Украины

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Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У нашей сборной есть матч в запасе

Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После четвертого матча в Лиге наций 2022/23 сборная Украины сохранила лидерство в группе В1. Однако лидерство это уже не столь безоговорочное и уверенное, как раньше – разница с Шотландией всего в один балл.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия - Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

При таких раскладах все еще сохраняется вариант, при котором Украина может даже опуститься в дивизион С. Хотя задача стоит совершенно противоположная – выход в Лигу А. Все окончательно станет на свои места осенью, когда Украина сыграет еще один матч против Армении и два – против Шотландии.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Украина 3 2 1 0 5-1 +4 7
2 Шотландия 3 2 0 1 6-4 +2 6
3 Ирландия 4 1 1 2 4-3 +1 4
4 Армения 4 1 0 3 2-9 -7 3
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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.06.2022 в 07:22
слабая группа а они так играют --хорошо что не попали на ЧМ--позориться
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