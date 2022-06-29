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Национальная сборная Украины

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Ровно год назад Украина победила Швецию и пробилась в 1/4 финала Евро

Национальная сборная Украины
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Историческая победа

Ровно год назад Украина победила Швецию и пробилась в 1/4 финала Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ровно год назад, 29 июня 2021 года, сборная Украины одержала яркую победу над Швецией (2:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. У руля сине-желтых тогда стоял Андрей Шевченко.

На 27-й минуте встречи Александр Зинченко вывел сборную вперед после результативного пасса Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте команда Швеции отыгралась - Эмиль Форсберг благодаря рикошету сравнял счет. С 99-й минуты шведы играли в меньшинстве, поскольку за грубую игру против Артема Беседина красную карточку получил Маркус Даниэльсон.

А вот судьбу противостояния на последних секундах второго экстра-тайма тогда решил победный удар Артема Довбика (120+2). К слову, для него это был дебютный мяч.

Выход в четвертьфинал чемпионата Европы стал первым в истории национальной сборной Украины. Впрочем, больше чуда не произошло, в 1/4 украинцы разгромно уступили Англии (0:4) и прекратили борьбу в турнире.

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В статье: Украина Швеция
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