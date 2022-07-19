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УАФ: Производитель формы сборной Украины прекратил все контракты с российскими командами

Национальная сборная Украины
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Недавно эта тема всплывала в СМИ

УАФ: Производитель формы сборной Украины прекратил все контракты с российскими командами

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно в СМИ появилась информация, что производитель формы сборной Украины компания Joma перед новым сезоном представила форму для двух российских клубов. В УАФ ответили на это, заявив что компания остановила свою работу на российском рынке.

"УАФ Маркетинг" направил запрос в головной офис испанской компании Joma по поводу спонсорства российских и белорусских футбольных клубов и получил следующий ответ.

Главный офис компании Joma остановил все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины", - заявил представитель УАФ.

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В статье: УАФ
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Источник:
Трибуна

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