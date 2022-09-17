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Стартовала продажа билетов на матч Лиги наций Украина - Шотландия
Поединок, напомним, пройдет в Кракове
uaf.ua
УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Лиги наций У
Билеты можно приобрести только на сайте Ticketsbox.
Стоимость билетов - от 320 до 550 гривен.
Один болельщик может забронировать и приобрести не больше четырех билетов.
Отмечается, что все билеты именные, а билеты в кассах не будут продаваться.
Напомним, что поединок Украина – Шотландия состоится 27 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.
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