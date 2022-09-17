Стартовала продажа билетов на матч Лиги наций Украина - Шотландия

УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Лиги наций У краина – Шотландия, который состоится в городе Краков (Польша) на стадионе "Краковия" им. Юзефа Пилсудского.

Билеты можно приобрести только на сайте Ticketsbox.

Стоимость билетов - от 320 до 550 гривен.

Один болельщик может забронировать и приобрести не больше четырех билетов.

Отмечается, что все билеты именные, а билеты в кассах не будут продаваться.

Напомним, что поединок Украина – Шотландия состоится 27 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.