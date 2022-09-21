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Сабо - про жалобу РФС на Петракова: Ху*ня это все. Я тоже этих россиян всегда пизд*чу
Йожеф Йожефович в карман за словом не лезет
Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
– Йожеф Йожефович, вы читали, что рфс подал жалобу в УЕФА на высказывания Петракова, где главный тренер нашей сборной заявил, что готов защищать нашу родину с оружием в руках и убивать оккупантов на нашей земле. Что скажете по этому поводу?
– Читал. Ху*ня это все, извините за мат. Тогда и меня надо дисквалифицировать, потому что у меня такое же мнение, как и у Петракова! Я тоже этих россиян всегда пизд*чу. Еще не хватало, чтобы футбольная федерация россии куда-то жаловалась! Вы лучше подумайте, что будет дальше с вами. Вас и так отовсюду выгнали.
– Чтобы вы посоветовали Петракову в этой ситуации?
– Думаю, он просто посмеется и будет работать дальше. Нужно не обращать внимание на высказывание российских чиновников.
– Как, по-вашему, должен поступить УЕФА в этой ситуации?
– Я бы на их месте просто отписался, сказал бы, что письмо россиян – это чушь и ерунда!
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