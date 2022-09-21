Коваленко из-за травмы покинет расположение сборной Украины

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций.

Перед матчем с Шотландией главный тренер Александр Петраков упоминал о микроповреждении футболиста.

Однако углубленное обследование обнаружило у хавбека надрыв приводящей мышцы.

Коваленко покинет расположение национальной сборной.

Ранее также сообщалось, что после матча в Глазго отправится в молодежную сборную и кипер Анатолий Трубин.

Напомним, что 24 сентября взрослая сборная встретится с Арменией, 27-го – еще раз с Шотландией.