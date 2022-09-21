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Коваленко из-за травмы покинет расположение сборной Украины
Повреждение оказалось достаточно серьезным
Фото: FootBoom
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не поможет
Перед матчем с Шотландией главный тренер Александр Петраков упоминал о микроповреждении футболиста.
Однако углубленное обследование обнаружило у хавбека надрыв приводящей мышцы.
Коваленко покинет расположение национальной сборной.
Ранее также сообщалось, что после матча в Глазго
Напомним, что 24 сентября взрослая сборная встретится с Арменией, 27-го – еще раз с Шотландией.
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