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Петраков сменил всех 11 игроков основы на матч с Арменией по сравнению с поединком против Шотландии

Национальная сборная Украины
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Тотальная революция

Петраков сменил всех 11 игроков основы на матч с Арменией по сравнению с поединком против Шотландии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков полностью сменил стартовый состав на матч против Армении, если сравнивать с поединком против Шотландии.

Кроме того, что с первых минут не выйдет ни одного футболиста, который играл с начала встречи в Глазго в прошлую среду, наставник еще и поменял схему: вместо стандартной для сборной 4-3-2-1 "сине-желтые" сыграют по схеме 3-4-3 . Сразу два таких изменения в сборной произошли впервые за период работы Петракова.

Отметим, что впервые в старте сборной Украины появится полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко. Также впервые за 10 месяцев с первых минут за "сине-желтых" выйдет Александр Тимчик.

Стартовый свисток матча намечен на 16:00. За текстовой трансляцией встречи можно следить на UA-Футбол>>>.

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В статье: Украина Армения Александр Петраков
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