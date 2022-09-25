Мактоминей пропустит матч с Украиной. Также могут не сыграть сразу четыре защитника Шотландии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Скотт Мактоминей из-за перебора желтых карточек пропустит решающий поединок Лиги наций против Украины.

Опорник получил предупреждение во вчерашнем матче против Ирландии на 87-й минуте. До этого он был “награжден” горчичником в июньском поединке против Армении в конце встречи. Отметим, что в матчах Лиги наций достаточно собрать две желтых, чтобы пропускать следующую игру.

Также у шотландцев плохая кадровая ситуация в обороне. Эндрю Робертсон в лазарете, к нему после предыдущего матча с Украиной присоединился еще и правый защитник "Эвертона" Нейтан Паттерсон, а в поединке с Ирландией травмировались еще два защитника. Вчера Киран Тирни был заменен на 42-й минуте, а Аарон Хики – на 58-й. Обоих тренер снял из-за повреждений – они рискуют не восстановиться до игры с Украиной.

Отметим, что подопечные Петракова встретятся с "тартановой армией" во вторник, 27 сентября, в Кракове. Для того, чтобы занять первое место квартета и выйти в дивизион А сборной Украины нужна победа, а шотландцам будет достаточно и ничьей.