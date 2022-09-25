  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мактоминей пропустит матч с Украиной. Также могут не сыграть сразу четыре защитника Шотландии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мактоминей пропустит матч с Украиной. Также могут не сыграть сразу четыре защитника Шотландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Плохая кадровая ситуация для "тартановой армии"

Мактоминей пропустит матч с Украиной. Также могут не сыграть сразу четыре защитника Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Скотт Мактоминей из-за перебора желтых карточек пропустит решающий поединок Лиги наций против Украины.

Опорник получил предупреждение во вчерашнем матче против Ирландии на 87-й минуте. До этого он был “награжден” горчичником в июньском поединке против Армении в конце встречи. Отметим, что в матчах Лиги наций достаточно собрать две желтых, чтобы пропускать следующую игру.

Также у шотландцев плохая кадровая ситуация в обороне. Эндрю Робертсон в лазарете, к нему после предыдущего матча с Украиной присоединился еще и правый защитник "Эвертона" Нейтан Паттерсон, а в поединке с Ирландией травмировались еще два защитника. Вчера Киран Тирни был заменен на 42-й минуте, а Аарон Хики – на 58-й. Обоих тренер снял из-за повреждений – они рискуют не восстановиться до игры с Украиной.

Отметим, что подопечные Петракова встретятся с "тартановой армией" во вторник, 27 сентября, в Кракове. Для того, чтобы занять первое место квартета и выйти в дивизион А сборной Украины нужна победа, а шотландцам будет достаточно и ничьей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Скотт МакТоминей Киран Тирни Натан Паттерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miha (Нежин)
25.09.2022 в 11:44
Тірні отямився та хотів повернутися в гру але його поберіг тренер, так що він буде 99%.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде