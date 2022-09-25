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Пятов: Есть какой-то спад, какие-то ямы у сборной. Но я верю только в нашу победу

Национальная сборная Украины
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Экс-вратарь сборной уверен в победе над Шотландией

Пятов: Есть какой-то спад, какие-то ямы у сборной. Но я верю только в нашу победу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и уже экс-вратарь национальной сборной Украины поделился мнениями после разгромной победы наших ребят над Арменией в Лиге наций.

– Впервые за 16 лет ты не находишься в лагере сборной Украины, насколько тебе необычно?

– Действительно, очень необычно. У меня было 5 выходных дней, я провел их с детьми и рад этому. Но я успел съездить к ребятам в сборную. Планирую в Краков тоже приехать на последнюю игру. У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный и вспыльчивый болельщик. Потому буду рядом с командой.

– Какие твои впечатления от матчей против Шотландии и Армении?

– Ну это лучше тренер скажет. Я всегда буду поддерживать ребят. Я понимаю, что сейчас тяжелый период. Когда нет эмоций – не могут люди все время быть на какой-то эйфории с происходящими в Украине событиями. Есть какой-то спад, какие-то ямы. Поэтому вижу, что ребятам тяжело. Но верю.

Сегодня они выиграли 5:0. Верю, что эта победа придаст им уверенность. Нас устраивает только победа в последнем матче.

– Как считаешь, какие шансы у сборной?

– Только победа. Я верю в сборную!

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В статье: Андрей Пятов Украина Армения
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Источник:
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