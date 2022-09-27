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Игнатенко: Если что-то не будет получаться в матче с Шотландией - будем выпускать Усика
Игра между украинцами и шотландцами уже сегодня
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Бордо" и сборной Украины Даниил Игнатенко поделился ожиданиями от матча против Шотландии в Лиге наций.
– Команда себя чувствует очень хорошо, мы настроены на эту игру. Будет хорошее сражение. Готовы на все 100%, даже на 120%.
– Победа над Арменией уже позади, это история. Главное – Шотландия. Важно помнить те моменты, которые мы упустили в матче в Глазго, чтобы их не повторить.
– Да, у нас были теории, рассматривали предыдущую игру, нам указали на ошибки. Указали, как нужно было играть. Думаю, все увидите в этой встрече.
– Как бы ты описал свою личную мотивацию?
– Да как я могу описать… Все понимают, даже настраиваться не надо, ты играешь за свою страну, за людей, которые сейчас на передовой. За людей, которые борются за нашу жизнь и за страну.
– Нас посетил чемпион мира по боксу, Александр Усик. Насколько ребятам это интересно, насколько этот момент где-то их поддерживает?
– Да, конечно, он тоже добавил нам немного эмоций. Я его впервые сегодня увидел, очень положительные впечатления, отличный парень.
– Его боксерские поединки смотришь?
– Конечно, каждый.
– У соперника будет бойцовская команда. Боевого духа от Усика, может быть, немного и нужно перенять.
– Если что-то не будет получаться, то будем выпускать Усика.
– Игра домашняя, рассчитываем, что придет публика и будет полный стадион.
– Да, конечно, я уже говорил, что это наш 12-й игрок. Считаю, это будет самый важный матч, который только играла Украина в Лиге наций или других турнирах.
– Чего ожидаем от Шотландии? Будут играть в закрытый футбол?
– Не думаю, хотя им достаточно одного очка. Посмотрим, ничего не могу сказать.
– Наш настрой только на борьбу и победу?
– Конечно, нас устраивает только победа, – сказал Игнатенко в интервью Youtube-каналу УАФ.
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