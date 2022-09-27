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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины | Футбольный квиз #1 | Как хорошо ты знаешь сборную Украины? – Видео

Национальная сборная Украины
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Новое видео канала "Ящик"

Сборная Украины | Футбольный квиз #1 | Как хорошо ты знаешь сборную Украины? – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встречай новую рубрику – "Футбольный квиз"! Сегодня выпуск посвящен сборной Украины по футболу. Как хорошо ты знаешь нашу национальную команду? Проверь свои футбольные знания перед матчем Украина – Шотландия. Удачи!

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В статье: Украина Шотландия
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