Национальная сборная Украины
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Сборная Украины | Футбольный квиз #1 | Как хорошо ты знаешь сборную Украины? – Видео
Новое видео канала "Ящик"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встречай новую рубрику – "Футбольный квиз"! Сегодня выпуск посвящен сборной Украины по футболу. Как хорошо ты знаешь нашу национальную команду? Проверь свои футбольные знания перед матчем Украина – Шотландия. Удачи!
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