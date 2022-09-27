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Национальная сборная Украины

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Обошел Шевченко. Ярмоленко вышел на первое место по числу матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Тимощука вынесли из рейтинга

Обошел Шевченко. Ярмоленко вышел на первое место по числу матчей за сборную Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе сборной Украины на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций-2022/2023 против Шотландии, только что начавшегося в польском Кракове на стадионе "Краковия".

Для капитана нашей команды эта игра стала 112-й в рядах "сине-желтых", и таким образом он, обойдя Андрея Шевченко (111 поединков), вышел на первое место в исторической таблице гвардейцев сборной Украины.

Отметим, что больше матчей за сборную Украины провел Анатолий Тимощук (144), но УАФ исключила его из официального реестра игроков сборной.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Украина - Шотландия.

Обошел Шевченко. Ярмоленко вышел на первое место по числу матчей за сборную Украины - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.09.2022 в 22:46
Зараз ювіляр порішає!
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Лекарь (село Дарниця)
27.09.2022 в 23:24
Сподіваємось!
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Весела Дача (Кривий Ріг)
27.09.2022 в 23:25
Ювеляр слабий, як переселенець.
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0
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Veminal (Киев)
27.09.2022 в 23:33
обосрался этот буратино - с метра в пустые ворота не попал телега
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