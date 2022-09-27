Обошел Шевченко. Ярмоленко вышел на первое место по числу матчей за сборную Украины

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе сборной Украины на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций-2022/2023 против Шотландии, только что начавшегося в польском Кракове на стадионе "Краковия".

Для капитана нашей команды эта игра стала 112-й в рядах "сине-желтых", и таким образом он, обойдя Андрея Шевченко (111 поединков), вышел на первое место в исторической таблице гвардейцев сборной Украины.

Отметим, что больше матчей за сборную Украины провел Анатолий Тимощук (144), но УАФ исключила его из официального реестра игроков сборной.