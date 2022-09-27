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Обошел Шевченко. Ярмоленко вышел на первое место по числу матчей за сборную Украины
Тимощука вынесли из рейтинга
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе
Для капитана нашей команды эта игра стала 112-й в рядах "сине-желтых", и таким образом он, обойдя Андрея Шевченко (111 поединков), вышел на первое место в исторической таблице гвардейцев сборной Украины.
Отметим, что больше матчей за сборную Украины провел Анатолий Тимощук (144), но УАФ исключила его из официального реестра игроков сборной.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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