 Малиновский: У нас был шанс поехать на ЧМ-2022, но мы потеряли его на поле ᐉ UA-Футбол
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Малиновский: У нас был шанс поехать на ЧМ-2022, но мы потеряли его на поле

Национальная сборная Украины
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Заменить Иран на ЧМ - это было бы нечестно

Малиновский: У нас был шанс поехать на ЧМ-2022, но мы потеряли его на поле

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отреагировал на призывы отдать Украине место Ирана на ЧМ-2022 перед стартом турнира.

– В какой-то момент возникла идея, чтобы Украина заменила Иран, которая помогает России в варварской войне. Она была обречена на провал, но что вы о ней думали?

– Нет… Ехать на чемпионат мира на таких условиях? На мой взгляд – нет. Это не было бы хорошим решением. Потому что действительно, почему мы? Есть команды, которые выше находятся в мировом рейтинге, их можно было бы рассмотреть в такой ситуации. У нас был шанс поехать на чемпионат мира, но мы потеряли его на поле. И так должно оставаться. Если ехать на такой турнир, то только после победы над соперником.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Иран
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Источник:
Sportowe Fakty

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