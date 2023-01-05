Микитин: После матча Россия - Украина Путин заходил к нам в раздевалку в окружении людей в черных плащах

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин вспомнил наиболее запоминающиеся матчи в своей карьере за национальную команду.

– За сборную вы провели 13 матчей, какой из них стоит особняком?

– В Киеве с Россией. Ажиотаж вокруг этого матча в прессе был нешуточный. Но внутри команды царило спокойствие. Накануне матча, Пустовойтенко приезжал, говорил напутственные слова (Валерий Павлович Пустовойтенко возглавлял тогда Кабинет министров и одновременно был президентом Федерации футбола Украины, – прим.). Играли мы тогда здорово, стадион битком. Болельщики в тот день так неистово нас поддерживали, что мы, находясь на поле, не слышали друг друга. Что-то пытаешься партнеру подсказать, а он лишь руками разводит. И так всю игру. Помню, как вдоль бровки бегал Сабо, кричал что-то. Возможно мне, не знаю. Услышать его слова было нереально.

– Рассказывают, что Путин на матче присутствовал тогда. Правда, что он заходил к вам в раздевалку?

– Да. Ну, это уже в ответном матче в Москве. Перед игрой, когда мы только в раздевалку зашли, у каждого на кресле лежала коробочка с часами. Надпись на циферблате "От мэра Москвы" и два флага России и Украины. Они у меня до сих пор хранятся. А Путин заходил к нам в раздевалку после игры (с августа по декабрь 1999 года Владимир Путин был председателем правительства России, – прим.). Много он не говорил. Поздравил нас с выходом из группы и пожелал удачи в стыковых матчах.

Запомнилось то, что его окружало много людей в черных плащах. Насколько я помню, та ничья не устраивала обе команды. А вот победа выводила как нас, так и сборную России, напрямую в финальный турнир чемпионата Европы. Гол Шевченко на последних минутах до сих пор перед глазами стоит. Счет 1:1 в Москве означал, что французы стали победителями группового турнира. Мы заняли второе место и за путевку на Евро-2000 нам предстояло еще побороться. А Россия осталась ни с чем.

– Премиальные за ту игру хорошие были?

– ФФУ сборников не обижала. Платили исправно хорошие деньги – за результат. Тогда еще премия от Рината Ахметова была.

– Соизмеримая с той, которая полагалась от ФФУ?

– Нет. Если брать в расчете на каждого игрока, то премия от Ахметова в два раза меньше была. Но было приятно. Человек поощрил нас за хорошую игру, взял и передал наличные деньги.

– В стыковых матчах ваши надежды на Евро-2000 оборвались?

– Они были разрушены в первом матче, а во втором втоптаны в снег. Нам досталась Словения – соперник по зубам. Даже после поражения в гостях 1:2 была уверенность, что в Киеве, при своих болельщиках, один гол мы им точно забьем. Гол-то мы забили, но буквально тут же пропустили. Там еще непогода сыграла свою роль. Снег в тот день, валил и валил. Здорово он тогда помешал нам добиться нужного результата. После матча настроение было ужасным.