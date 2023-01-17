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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Транслятором матчей сборной Украины может стать 1+1 Media

Национальная сборная Украины
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В компании данную информацию не комментируют

Транслятором матчей сборной Украины может стать 1+1 Media

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Официальным транслятором матчей сборной Украины в 2023 году может стать медиахолдинг "1+1 Media", сообщает FanDay.

Впрочем, в самом холдинге данную информацию пока что аккуратно не комментируют.

"На данный момент нет оснований так считать" – сказали в пресс-службе холдинга.

Напомним, что ранее сборная Украины транслировалась на ТК "Футбол" и ТРК "Украина".

Весной национальная команда начнет свой путь в квалификации Евро-2024. Первым официальным матчем сборной станет выездная встреча с Англией 6 марта.

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В статье: Украина Телеканал 1+1
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Источник:
Fanday

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