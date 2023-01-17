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Транслятором матчей сборной Украины может стать 1+1 Media
В компании данную информацию не комментируют
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Официальным транслятором матчей
Впрочем, в самом холдинге данную информацию пока что аккуратно не комментируют.
"На данный момент нет оснований так считать" – сказали в пресс-службе холдинга.
Напомним, что ранее сборная Украины транслировалась на ТК "Футбол" и ТРК "Украина".
Весной национальная команда начнет свой путь в квалификации Евро-2024. Первым официальным матчем сборной станет выездная встреча с Англией 6 марта.
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