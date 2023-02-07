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Пресс-атташе сборной Украины: Главный кандидат на должность тренера - Сергей Ребров
Искусство говорить про все, и ничего не сказать
Пресс-атташе
— Когда первый учебно-тренировочный сбор национальной команды Украины?
— Есть международный календарь сборных команд Украины, утвержденный Исполкомом УАФ — была соответствующая статья на сайте УАФ. Согласно им сбор начинается 20 марта.
— Кто будет руководить сборной во время этого сбора и первого матча?
— По этому вопросу ведутся переговоры руководителей комитета национальных сборных УАФ с потенциальными кандидатами. Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, главный кандидат — Сергей Ребров, у которого сейчас действующий контракт с клубом.
— В сети распространяется информация, что старту отбора будет предшествовать контрольный матч с Эквадором в Испании. Можете подтвердить или опровергнуть информацию о каких-то товарищеских матчах сборной Украины в 2023 году?
— Окончательное решение о возможных матчах перед игрой с Англией будет приниматься после назначения главного тренера сборной.
— От Виктора Вацко появилась информация о
— Вопрос к Виктору Вацко и его источникам информации. Официальная информация по этому поводу будет на сайте УАФ ближе к сбору.
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