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Пресс-атташе сборной Украины: Главный кандидат на должность тренера - Сергей Ребров

Национальная сборная Украины
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Пресс-атташе сборной Украины: Главный кандидат на должность тренера - Сергей Ребров

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал о спаррингах национальной команды и потенциальном главном тренере для нее.

— Когда первый учебно-тренировочный сбор национальной команды Украины?

— Есть международный календарь сборных команд Украины, утвержденный Исполкомом УАФ — была соответствующая статья на сайте УАФ. Согласно им сбор начинается 20 марта.

— Кто будет руководить сборной во время этого сбора и первого матча?

— По этому вопросу ведутся переговоры руководителей комитета национальных сборных УАФ с потенциальными кандидатами. Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, главный кандидат — Сергей Ребров, у которого сейчас действующий контракт с клубом.

— В сети распространяется информация, что старту отбора будет предшествовать контрольный матч с Эквадором в Испании. Можете подтвердить или опровергнуть информацию о каких-то товарищеских матчах сборной Украины в 2023 году?

— Окончательное решение о возможных матчах перед игрой с Англией будет приниматься после назначения главного тренера сборной.

— От Виктора Вацко появилась информация о товарищеской игре сборной с "Брентфордом" 23 марта (там у них как раз есть пауза), можете дать информацию по этому поводу?

— Вопрос к Виктору Вацко и его источникам информации. Официальная информация по этому поводу будет на сайте УАФ ближе к сбору.

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В статье: Украина Александр Глывинский
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