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Бывший пресс-секретарь сборной Украины: Блохин мог послать матом кого угодно
Были времена
Бывший пресс-секретарь
"У него очень тяжелый характер. В первые пару месяцев работы у меня было несколько случаев, когда он срывался на мат и мог послать кого угодно, в том числе и меня. Поскольку для меня Блохин был и является футбольной легендой, для меня было честью с ним работать. Поэтому я честно ему сказал, что у меня к нему очень почтенные чувства, но кричать на меня с матом не нужно.
Он мог кричать на своих подчиненных, что он и делал регулярно, возможно, им это нравилось. А мне — нет. Я ему откровенно сказал, что на эту должность не просился, меня пригласили. Если я где-то ошибся — нет вопросов, мы это исправим, я признаю свои ошибки. Но если вы срываетесь и самоутверждаетесь за счет крика, то я просто увольняюсь и ухожу.
Но Блохин меня услышал и больше таких историй не было. Я за это его уважаю и благодарен ему. Он увидел, что человек его уважает как футболиста и тренера, а с другого — не держится за эту работу любой ценой, в том числе и унижения.
Он мог иногда жестоко обращаться с журналистами и мне приходилось эти ситуации сглаживать. Григорий Суркис, когда приглашал меня на работу, ставил передо мной такую задачу, которая мне показалась странной, но приятной. Он мне говорит: "Я хочу, чтобы ты научил Блохина говорить на украинском языке“. Это говорил мне Григорий Суркис в 2004 году.
Каюсь, не удалось мне убедить и научить Блохина украинскому языку. Не потому, что Блохин украинофоб. Просто он человек старой закалки. Но Суркис понимал важность украинского языка в украинской сборной еще тогда", — сказал Мирошниченко.
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