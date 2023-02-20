Бывший пресс-секретарь сборной Украины: Блохин мог послать матом кого угодно

Бывший пресс-секретарь сборной Украины Игорь Мирошниченко поделился воспоминаниями о работе в национальной команде с Олегом Блохиным.

"У него очень тяжелый характер. В первые пару месяцев работы у меня было несколько случаев, когда он срывался на мат и мог послать кого угодно, в том числе и меня. Поскольку для меня Блохин был и является футбольной легендой, для меня было честью с ним работать. Поэтому я честно ему сказал, что у меня к нему очень почтенные чувства, но кричать на меня с матом не нужно.

Он мог кричать на своих подчиненных, что он и делал регулярно, возможно, им это нравилось. А мне — нет. Я ему откровенно сказал, что на эту должность не просился, меня пригласили. Если я где-то ошибся — нет вопросов, мы это исправим, я признаю свои ошибки. Но если вы срываетесь и самоутверждаетесь за счет крика, то я просто увольняюсь и ухожу.

Но Блохин меня услышал и больше таких историй не было. Я за это его уважаю и благодарен ему. Он увидел, что человек его уважает как футболиста и тренера, а с другого — не держится за эту работу любой ценой, в том числе и унижения.

Он мог иногда жестоко обращаться с журналистами и мне приходилось эти ситуации сглаживать. Григорий Суркис, когда приглашал меня на работу, ставил передо мной такую ​​задачу, которая мне показалась странной, но приятной. Он мне говорит: "Я хочу, чтобы ты научил Блохина говорить на украинском языке“. Это говорил мне Григорий Суркис в 2004 году.

Каюсь, не удалось мне убедить и научить Блохина украинскому языку. Не потому, что Блохин украинофоб. Просто он человек старой закалки. Но Суркис понимал важность украинского языка в украинской сборной еще тогда", — сказал Мирошниченко.