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Национальная сборная Украины

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Гура: Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной Украины, чем Коноплянка

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Тренер достаточно скептически относится к возвращению тех, кто не имеет игровой практики.

Гура: Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной Украины, чем Коноплянка

Фото: cracovia.pl

Новина українською

Бывший наставник "Александрии" Юрий Гура прокомментировал слухи о вызове Евгения Коноплянки на ближайшие матчи сборной Украины:

“ – Я считаю, что он очень опытный футболист, но какая будет сейчас помощь от него? В нашей сборной есть футболисты гораздо сильнее Жени в его нынешней форме.

– Верите ли Вы, что этот вариант вообще может стать реальным?

– Если честно, мне сложно представить себе, что такой вариант станет реальным. Я надеюсь, что это слухи и не более того.

– Возможно, сборной сейчас не хватает определенных качеств, возникшей потребности в Коноплянке?

– Я считаю, что я не тот человек, который может ответить на этот вопрос, ведь есть главный тренер сборной, который планирует зачем-то вызвать Коноплянку.

– Сможет ли Коноплянка навязать конкуренцию Мудрику и Зубкову?

– Вот я этого и не понимаю. У нас есть молодые конкуренты на левом фланге. Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной, чем Коноплянка. Также есть Криськив, который себя хорошо проявил в матче против "Ренна". У нас есть молодежь, которую нужно и следует развивать.

– Возможен ли такой вариант, что Коноплянка не единственный ветеран, который вернется в сборную? У того же Ракицкого есть шансы оказаться в главной команде страны?

– Честно говоря, я вообще не понимаю и не вижу смысла в вызове вот таких футболистов. Зачем нам возвращать людей, имеющих мало игровой практики? У нас футболисты за границей выступают и играют в каждом матче. Зачем?” – ответил Гура.

Отметим, что ближайший официальный матч сборная Украины проведет 26 марта в Лондоне против Англии. 23 марта у "сине-желтых" еще состоится товарищеский поединок, однако о сопернике УАФ еще не сообщала. Вероятно, это будет "Брентфорд".

Коноплянка в этом сезоне больше привлекается к стартовому составу “Краковии”, однако в последних трех матчах подряд 33-летний игрок не выходил с первых минут. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 15 встречах польского чемпионата.

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В статье: Евгений Коноплянка Ярослав Ракицкий Украина Юрий Гура Александр Зубков Михаил Мудрик
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УФ

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Комментарии (1)
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shat (киев)
26.02.2023 в 12:40
какой Коноплянко ? кумавство процветает в этом болоте , хотел бы посмотреть на тренера иностранца , кого бы взяли в состав !
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