Гура: Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной Украины, чем Коноплянка

Бывший наставник "Александрии" Юрий Гура прокомментировал слухи о вызове Евгения Коноплянки на ближайшие матчи сборной Украины:

“ – Я считаю, что он очень опытный футболист, но какая будет сейчас помощь от него? В нашей сборной есть футболисты гораздо сильнее Жени в его нынешней форме.

– Верите ли Вы, что этот вариант вообще может стать реальным?

– Если честно, мне сложно представить себе, что такой вариант станет реальным. Я надеюсь, что это слухи и не более того.

– Возможно, сборной сейчас не хватает определенных качеств, возникшей потребности в Коноплянке?

– Я считаю, что я не тот человек, который может ответить на этот вопрос, ведь есть главный тренер сборной, который планирует зачем-то вызвать Коноплянку.

– Сможет ли Коноплянка навязать конкуренцию Мудрику и Зубкову?

– Вот я этого и не понимаю. У нас есть молодые конкуренты на левом фланге. Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной, чем Коноплянка. Также есть Криськив, который себя хорошо проявил в матче против "Ренна". У нас есть молодежь, которую нужно и следует развивать.

– Возможен ли такой вариант, что Коноплянка не единственный ветеран, который вернется в сборную? У того же Ракицкого есть шансы оказаться в главной команде страны?

– Честно говоря, я вообще не понимаю и не вижу смысла в вызове вот таких футболистов. Зачем нам возвращать людей, имеющих мало игровой практики? У нас футболисты за границей выступают и играют в каждом матче. Зачем?” – ответил Гура.