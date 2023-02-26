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Гура: Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной Украины, чем Коноплянка
Тренер достаточно скептически относится к возвращению тех, кто не имеет игровой практики.
Фото: cracovia.pl
Бывший наставник "Александрии" Юрий Гура прокомментировал слухи о вызове Евгения Коноплянки на ближайшие матчи сборной Украины:
“ – Я считаю, что он очень опытный футболист, но какая будет сейчас помощь от него? В нашей сборной есть футболисты гораздо сильнее Жени в его нынешней форме.
– Верите ли Вы, что этот вариант вообще может стать реальным?
– Если честно, мне сложно представить себе, что такой вариант станет реальным. Я надеюсь, что это слухи и не более того.
– Возможно, сборной сейчас не хватает определенных качеств, возникшей потребности в Коноплянке?
– Я считаю, что я не тот человек, который может ответить на этот вопрос, ведь есть главный тренер сборной, который планирует зачем-то вызвать Коноплянку.
– Сможет ли Коноплянка навязать конкуренцию Мудрику и Зубкову?
– Вот я этого и не понимаю. У нас есть молодые конкуренты на левом фланге. Мудрик и Зубков сейчас намного больше помогут сборной, чем Коноплянка. Также есть Криськив, который себя хорошо проявил в матче против "Ренна". У нас есть молодежь, которую нужно и следует развивать.
– Возможен ли такой вариант, что Коноплянка не единственный ветеран, который вернется в сборную? У того же Ракицкого есть шансы оказаться в главной команде страны?
– Честно говоря, я вообще не понимаю и не вижу смысла в вызове вот таких футболистов. Зачем нам возвращать людей, имеющих мало игровой практики? У нас футболисты за границей выступают и играют в каждом матче. Зачем?” – ответил Гура.
Отметим, что ближайший официальный матч сборная Украины проведет 26 марта в Лондоне против Англии. 23 марта у "сине-желтых" еще состоится товарищеский поединок, однако о сопернике УАФ еще не сообщала. Вероятно, это будет "Брентфорд".
Коноплянка в этом сезоне больше привлекается к стартовому составу “Краковии”, однако в последних трех матчах подряд 33-летний игрок не выходил с первых минут. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 15 встречах польского чемпионата.
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