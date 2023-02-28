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Болельщики нейтрально относятся к назначению Ротаня в сборную Украины - опрос UA-Футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Большинство считает, что это временный вариант

Болельщики нейтрально относятся к назначению Ротаня в сборную Украины - опрос UA-Футбол

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Болельщики нейтрально относятся к назначению Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

В опросе UA-Футбол, который сегодня был проведен в социальных сетях нашего сайта в вайбере и телеграм, приняли участие более двух тысяч пользователей. На обеих платформах большинство респондентов проголосовало за нейтральное отношение к назначению Ротаня, ведь это временный вариант до прихода Реброва.

Вторым наиболее залайканным вариантом стала негативная реакция от болельщиков - они не верят в молодого наставника, у которого пока нет большого опыта и он будет работать по совместительству.

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Часть пользователей положительно отнеслась к назначению Руслана Ротаня. Равнодушных к судьбе национальной сборной в военное время оказалось менее 10 процентов.

Напомним, что сегодня УАФ объявила о назначении Руслана Ротаня на должность и.о. национальной сборной. Его контракт без срока действия и рассчитан до назначения на эту должность Сергея Реброва.

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В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Украина опрос
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Комментарии (1)
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Сеш (Дніпро)
28.02.2023 в 22:01
В какой то мере. Как к прокладке
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