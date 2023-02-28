Болельщики нейтрально относятся к назначению Ротаня в сборную Украины - опрос UA-Футбол

Болельщики нейтрально относятся к назначению Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

В опросе UA-Футбол, который сегодня был проведен в социальных сетях нашего сайта в вайбере и телеграм, приняли участие более двух тысяч пользователей. На обеих платформах большинство респондентов проголосовало за нейтральное отношение к назначению Ротаня, ведь это временный вариант до прихода Реброва.

Вторым наиболее залайканным вариантом стала негативная реакция от болельщиков - они не верят в молодого наставника, у которого пока нет большого опыта и он будет работать по совместительству.

Часть пользователей положительно отнеслась к назначению Руслана Ротаня. Равнодушных к судьбе национальной сборной в военное время оказалось менее 10 процентов.

Напомним, что сегодня УАФ объявила о назначении Руслана Ротаня на должность и.о. национальной сборной. Его контракт без срока действия и рассчитан до назначения на эту должность Сергея Реброва.

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