Бущан не сыграет с Англией. Источник обозначил сроки возвращения голкипера

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан не успеет вернуться к матчу с Англией, сообщает ТаТоТаке.

Восстановление игрока киевского "Динамо" после операции по удалению межпозвоночной грыжи идет по плану. Отмечается, что если все будет хорошо, то он вернется в общую группу в середине марта. Однако, почти наверняка Георгий не успеет набрать оптимальную форму до выезда сборной в Англию.

Также источник утверждает, что у Бущана нет британской визы. Когда документы динамовцев подавались на оформление виз, Георгий отправлялся на операцию в Мюнхен.

Напомним, свой тренировочный лагерь сборная Украины начнет 20 марта. Подопечные Русланя Ротаня будут базироваться в Лондоне. В рамках сбора сине-желтые запланировали спарринг с "Брентфордом" - 23 марта.

26 марта сборная Украины проведет первый в этом году официальный матч – против команды Англии в рамках отбора к Евро-2024.