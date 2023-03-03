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Бущан не сыграет с Англией. Источник обозначил сроки возвращения голкипера
У него также нет британской визы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан не успеет вернуться к матчу с Англией, сообщает ТаТоТаке.
Восстановление игрока киевского "Динамо" после операции по удалению межпозвоночной грыжи идет по плану. Отмечается, что если все будет хорошо, то он вернется в общую группу в середине марта. Однако, почти наверняка Георгий не успеет набрать оптимальную форму до выезда сборной в Англию.
Также источник утверждает, что у Бущана нет британской визы. Когда документы динамовцев подавались на оформление виз, Георгий отправлялся на операцию в Мюнхен.
Напомним, свой тренировочный лагерь сборная Украины начнет 20 марта. Подопечные Русланя Ротаня будут базироваться в Лондоне. В рамках сбора сине-желтые запланировали спарринг с "Брентфордом" - 23 марта.
26 марта сборная Украины проведет первый в этом году официальный матч – против команды Англии в рамках отбора к Евро-2024.
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