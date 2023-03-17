Вместо Конопли и Зубкова. Ротань довызвал в сборную Украины защитника Александрии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань перевел из резервного списка национальной команды в основной защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко.

В то же время, стало известно, что из-за травм не смогут помочь команде в ближайших матчах ранее вызванные футболисты "Шахтера" — полузащитник Александр Зубков и защитник Ефим Конопля.

Таким образом, состав национальной сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь (" Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль- Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык (Днепр-1 Днепр).

Резервный список: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Напомним, что 26 марта сборная Украины в рамках отбора к Евро-2024 сыграет в Лондоне с Англией.