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Хацкевич: Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?

Национальная сборная Украины
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Экс-тренер "Динамо" шокирован действиями УАФ

Хацкевич: Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?

Команда 1/Автор невідомий

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Бывший коуч киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что думает о назначении Руслана Ротаня на должность и.о главного тренера сборной Украины.

Напомним, Руслан Ротань совмещает три работы наставника в разных командах: "Александрия", сборная Украины и молодежка.

"Так не должно быть! Я желаю Руслану Петровичу только удачи, но те люди, которые принимали это решение [о назначении Ротаня и.о. главного тренера сборной], должны быть адекватными. Говорят, что скоро придет Сергей Ребров, и он все определяет в команде, но я думаю, что Ротаню надо готовить молодежную сборную к чемпионату Европы. Там есть задача - попасть через Евро на Олимпиаду, что может быть впервые для Украины. Еще он "Александрию" тренирует.

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Это, наверное, впервые в истории, когда один тренер возглавляет три команды. Украина, конечно, сильная нация, что показывает ВСУ на поле боя, но в этой ситуации [с назначением Ротаня] надо быть честными перед собой и принимать адекватные решения. Есть же Исполком, руководитель УАФ. Кто-то же все равно должен будет за это отвечать в конце отборочного цикла.

С Ребровым окончательно ничего непонятно. Если бы УАФ сказала, что 1 июня Ребров официально станет главным тренером сборной Украины, то не было бы вопросов. У Реброва осталось меньше полугода до окончания контракта с "Аль-Айном", и уже должно быть подписано предварительное соглашение с УАФ.

А если Ротань обыграет Англию? Тогда, возможно, пусть Руслан Петрович дальше ведет сборную? Очень много вопросов. Мы уже знаем, что сборную должен возглавить Ребров, а вот когда это уже вопрос", - сказал Хацкевич.

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В статье: Руслан Ротань Александр Хацкевич
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