Ярмоленко: У Ротаня очень большое тренерское будущее

Вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении после травмы, а также высказался о новом главном тренере национальной команды Руслане Ротаня.

- Есть ли вероятность, что мы вас увидим в матче с Англией? Как у вас с травмой?

- Сейчас я восстанавливаюсь. Еще не ясно, буду ли готов. Будет ясно уже за день-два до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Потому что, когда пропускаешь месяц, тяжело набрать кондиции. Посмотрим, буду лия готов физически помочь команде добыть позитивный результатю

- Ротань – второй после Шевченко тренер, с которым вы играли. Как вы его встретили?

– Это вы намекаете на то, насколько я стар?

– Насколько вы опытны.

- Ладно, ладно.

Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.

Он – хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами с молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.

Прогноз на матч с Англией делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело – работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Будем пытаться это сделать,

- Удачи вам, и чтобы ты положил англичанам хет-трик.

- Спасибо. Давайте с одного гола начнем (смеется).