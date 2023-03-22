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Ярмоленко: У Ротаня очень большое тренерское будущее
Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке к матчу с Англией и новом тренере сборной Украины
uaf.ua
Вингер "Аль-Айна" и
- Есть ли вероятность, что мы вас увидим в матче с Англией? Как у вас с травмой?
- Сейчас я восстанавливаюсь. Еще не ясно, буду ли готов. Будет ясно уже за день-два до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Потому что, когда пропускаешь месяц, тяжело набрать кондиции. Посмотрим, буду лия готов физически помочь команде добыть позитивный результатю
- Ротань – второй после Шевченко тренер, с которым вы играли. Как вы его встретили?
– Это вы намекаете на то, насколько я стар?
– Насколько вы опытны.
- Ладно, ладно.
Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.
Он – хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами с молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.
Прогноз на матч с Англией делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело – работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Будем пытаться это сделать,
- Удачи вам, и чтобы ты положил англичанам хет-трик.
- Спасибо. Давайте с одного гола начнем (смеется).
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