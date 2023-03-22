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Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Сборная Украины провела очередную тренировку в Англии

Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2024 с Англией.

В среду, 22 марта, в тренировке приняли участие 23 игрока, 20 из которых полевые.

Несколько простудились Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, поэтому врачи посоветовали этим исполнителям остаться в гостинице для нормализации самочувствия.

Андрей Ярмоленко продолжает работу по индивидуальному графику.

После разминки и игры в квадрат команда перешла к отработке структуры игры и выполнению тактических задач в формате игровых серий.

За тренировкой национальной команды пришел понаблюдать игрок "Брентфорда" и юношеской сборной Украины Егор Ярмолюк, восстанавливающийся после повреждения.

В четверг, 23 марта, национальная команда проведет тренировочную игру с "Брентфордом". Матч будет закрыт для болельщиков и медиа.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
22.03.2023 в 21:07
В інтернеті покажуть ?
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