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Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины
Сборная Украины провела очередную тренировку в Англии
uaf.ua
В среду, 22 марта, в тренировке приняли участие 23 игрока, 20 из которых полевые.
Несколько простудились Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, поэтому врачи посоветовали этим исполнителям остаться в гостинице для нормализации самочувствия.
Андрей Ярмоленко продолжает работу по индивидуальному графику.
После разминки и игры в квадрат команда перешла к отработке структуры игры и выполнению тактических задач в формате игровых серий.
За тренировкой национальной команды пришел понаблюдать игрок "Брентфорда" и юношеской сборной Украины Егор Ярмолюк, восстанавливающийся после повреждения.
В четверг, 23 марта, национальная команда проведет тренировочную игру с "Брентфордом". Матч будет закрыт для болельщиков и медиа.
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