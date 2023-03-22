Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины

Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2024 с Англией.

В среду, 22 марта, в тренировке приняли участие 23 игрока, 20 из которых полевые.

Несколько простудились Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, поэтому врачи посоветовали этим исполнителям остаться в гостинице для нормализации самочувствия.

Андрей Ярмоленко продолжает работу по индивидуальному графику.

После разминки и игры в квадрат команда перешла к отработке структуры игры и выполнению тактических задач в формате игровых серий.

За тренировкой национальной команды пришел понаблюдать игрок "Брентфорда" и юношеской сборной Украины Егор Ярмолюк, восстанавливающийся после повреждения.

В четверг, 23 марта, национальная команда проведет тренировочную игру с "Брентфордом". Матч будет закрыт для болельщиков и медиа.