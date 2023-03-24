Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Сейчас место проходное

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очередь на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

Во второй игровой день победила Сербия, вырвавшись в лидеры группы G. Учитывая, что среди лидеров своей группы также пребывает Босния и Герцеговина, Украина попадает в число участников плей-офф.

На данный момент ее потенциальными соперниками являются Израиль, Шотландия и Финляндия.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:59 24.03.2023:

Израиль; Шотландия; Финляндия; Украина; Исландия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, все равно можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.

Также следить за событиями можно в профильном телеграмм-канале ↓↓↓