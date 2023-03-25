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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мудрик: Часто шутим с Зинченко, какого цвета Лондон

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник Челси - об атмосфере в сборной

Мудрик: Часто шутим с Зинченко, какого цвета Лондон

twitter.com/ChelseaFC

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины собралась на мартовские матчи отбора к Евро-2024.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал об атмосфере в национальной команде и шутках с партнером по сборной Александром Зинченко, который выступает за "Арсенал".

"Мы часто шутим об "Арсенале", "Челси", какого цвета Лондон. Но он мне нравится, этот парень очень смешон и очень добр. Мы всегда проводим время положительно", - заявил SkySports.

Напомним, сборная Украины завтра, 26 марта, сыграет с Англией в рамках отбора к Евро-2024. Старт матча запланирован на 19:00.

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В статье: Украина Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
25.03.2023 в 13:23
Зінченко футболіст,а не інстасамєц на відміну від Мудрика-може жартувати)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.03.2023 в 13:11
Ти краще жартуй якого кольору лавка запасних
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