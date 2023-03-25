Мудрик: Часто шутим с Зинченко, какого цвета Лондон

Национальная сборная Украины собралась на мартовские матчи отбора к Евро-2024.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал об атмосфере в национальной команде и шутках с партнером по сборной Александром Зинченко, который выступает за "Арсенал".

"Мы часто шутим об "Арсенале", "Челси", какого цвета Лондон. Но он мне нравится, этот парень очень смешон и очень добр. Мы всегда проводим время положительно", - заявил SkySports.

Напомним, сборная Украины завтра, 26 марта, сыграет с Англией в рамках отбора к Евро-2024. Старт матча запланирован на 19:00.