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Мудрик: Часто шутим с Зинченко, какого цвета Лондон
Полузащитник Челси - об атмосфере в сборной
twitter.com/ChelseaFC
Национальная сборная Украины собралась на мартовские матчи отбора к Евро-2024.
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал об атмосфере в национальной команде и шутках с партнером по сборной Александром Зинченко, который выступает за "Арсенал".
"Мы часто шутим об "Арсенале", "Челси", какого цвета Лондон. Но он мне нравится, этот парень очень смешон и очень добр. Мы всегда проводим время положительно", - заявил SkySports.
Напомним, сборная Украины завтра, 26 марта, сыграет с Англией в рамках отбора к Евро-2024. Старт матча запланирован на 19:00.
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