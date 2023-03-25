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Национальная сборная Украины

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Сочувствуем Украине, но сделаем все для победы, - Саутгейт

Национальная сборная Украины
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Тренер Англии настроен на три очка

Сочувствуем Украине, но сделаем все для победы, - Саутгейт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации Евро-2024:

"Хендерсон мало тренировался на прошлой неделе с "Ливерпулем" по болезни, но сейчас с ним все хорошо. У Беллингема и Филлипса тоже. Понятно, что Келвин отыграл свои первые за некоторое время 90 минут против Италии, поэтому придется оценить его свежесть.

Мы видели в начале войны, как Украина приезжала в Шотландию на плей-офф ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы тому, чтобы доставить удовольствие своей публике.

Мы, конечно, очень сочувствуем происходящему, но завтра будет игра в футбол. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы попытаться выиграть матч", – сказал Саутгейт.

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В статье: Национальная сборная Украины Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
Sky Sports

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