Сочувствуем Украине, но сделаем все для победы, - Саутгейт

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации Евро-2024:

"Хендерсон мало тренировался на прошлой неделе с "Ливерпулем" по болезни, но сейчас с ним все хорошо. У Беллингема и Филлипса тоже. Понятно, что Келвин отыграл свои первые за некоторое время 90 минут против Италии, поэтому придется оценить его свежесть.

Мы видели в начале войны, как Украина приезжала в Шотландию на плей-офф ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы тому, чтобы доставить удовольствие своей публике.

Мы, конечно, очень сочувствуем происходящему, но завтра будет игра в футбол. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы попытаться выиграть матч", – сказал Саутгейт.