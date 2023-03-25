Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сочувствуем Украине, но сделаем все для победы, - Саутгейт
Тренер Англии настроен на три очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации Евро-2024:
"Хендерсон мало тренировался на прошлой неделе с "Ливерпулем" по болезни, но сейчас с ним все хорошо. У Беллингема и Филлипса тоже. Понятно, что Келвин отыграл свои первые за некоторое время 90 минут против Италии, поэтому придется оценить его свежесть.
Мы видели в начале войны, как Украина приезжала в Шотландию на плей-офф ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы тому, чтобы доставить удовольствие своей публике.
Мы, конечно, очень сочувствуем происходящему, но завтра будет игра в футбол. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы попытаться выиграть матч", – сказал Саутгейт.
Популярное сейчас
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Украина не может начать контранступление. Нужно больше оружия, – Зеленский
- Англия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО