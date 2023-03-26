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Украинские фанаты одержали волевую победу над английскими перед матчем сборных

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Драматический товарищеский матч

Украинские фанаты одержали волевую победу над английскими перед матчем сборных

Анатолий Хамаев Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 25 марта, на одном из местных стадионов Лондона прошла футбольная встреча фанатов сборной Украины и сборной Англии.

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Как сообщает журналист Анатолий Хамаев, события в товарищеском матче разворачивались очень драматично.

Украинцы повели 0:2, однако хозяева поля не только отыгрались, но и вышли вперед и закрепили свое преимущество. Но в конце поединка сине-желтые совершили невероятный камбек и в итоге победили со счетом 4:5.

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Отметим, что матч Англии и Украины в рамках отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 26 марта. Начало игры в 19.00. За ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол | Англия – Украина онлайн.

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В статье: Англия Национальная сборная Украины
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