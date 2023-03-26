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Украинские фанаты одержали волевую победу над английскими перед матчем сборных
Драматический товарищеский матч
В субботу, 25 марта, на одном из местных стадионов Лондона прошла футбольная встреча фанатов сборной Украины и сборной Англии.
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Как сообщает журналист Анатолий Хамаев, события в товарищеском матче разворачивались очень драматично.
Украинцы повели 0:2, однако хозяева поля не только отыгрались, но и вышли вперед и закрепили свое преимущество. Но в конце поединка сине-желтые совершили невероятный камбек и в итоге победили со счетом 4:5.
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Отметим, что матч Англии и Украины в рамках отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 26 марта. Начало игры в 19.00. За ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол | Англия – Украина онлайн.
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