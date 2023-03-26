Джеррард: Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила

Экс-хавбек сборной Англии Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча с Украиной в отборе Евро-2024.

"Сегодня это больше, чем игра. Между странами существует дружба. Это показывает силу футбола. В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лицо.

Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила", – сказал Джеррард в эфире Channel 4.