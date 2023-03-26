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Джеррард: Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила
Сегодня это больше, чем игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек сборной Англии Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча с Украиной в отборе Евро-2024.
"Сегодня это больше, чем игра. Между странами существует дружба. Это показывает силу футбола. В Украине играют неделю за неделей, надевая улыбки на лицо.
Думаю, это первый раз, когда не хочу, чтобы Англия победила", – сказал Джеррард в эфире Channel 4.
Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет
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