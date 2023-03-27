Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. В группе вторые с конца, но в плей-офф проходим
Следим за альтернативной возможностью выйти на чемпионат Европы 2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В (но есть возможность попасть и в плей-офф Дивизиона А). До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.
Результаты дня, кроме, собственно, матчей нашей группы, оказались неоднозначными. Финляндия победила Северную Ирландию (1:0) – это плюс. В той группе лидирует Словения, а дальше четыре команды имеют по три очка. Финны пока не в зоне выхода на Евро-2024 через классический отбор.
Босния и Герцеговина проиграла в гостях Словакии (0:2), откатившись с лидирующих позиций в группе на третье место. На данный момент эта сборная возвращается в очередь на плей-офф. Она там выше Украины...
- Израиль;
- Босния и Герцеговина;
- Финляндия;
- Украина;
- Исландия;
- Норвегия
Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.
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