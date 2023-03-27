Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. В группе вторые с конца, но в плей-офф проходим

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В (но есть возможность попасть и в плей-офф Дивизиона А). До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

Результаты дня, кроме, собственно, матчей нашей группы, оказались неоднозначными. Финляндия победила Северную Ирландию (1:0) – это плюс. В той группе лидирует Словения, а дальше четыре команды имеют по три очка. Финны пока не в зоне выхода на Евро-2024 через классический отбор.

Босния и Герцеговина проиграла в гостях Словакии (0:2), откатившись с лидирующих позиций в группе на третье место. На данный момент эта сборная возвращается в очередь на плей-офф. Она там выше Украины...

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:55 26.03.2023:

Израиль; Босния и Герцеговина; Финляндия; Украина ; Исландия; Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.