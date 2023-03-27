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Зинченко: Все равно считаю, что в матче с Англией были и положительные моменты

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все-таки это Англия

Зинченко: Все равно считаю, что в матче с Англией были и положительные моменты

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после поражения от Англии (0:2) в рамках отборочного этапа Евро-2024.

– Прежде всего хотел бы поблагодарили всех болельщиков за поддержку, видели очень много украинцев, очень приятно. К сожалению, мы не смогли подарить им какие-либо положительные эмоции.

Это сборная Англии, мы знали, что соперник очень силен. Будем делать выводы, чтобы мы двигались дальше. Все еще уверен, что у нас большой потенциал в сборной. Это поражение будет для нас уроком.

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– Какие выводы команда сделает после этого матча?

– Думаю, что главный тренер нам подробнее расскажет об этом. Все равно полагаю, что были положительные моменты в этой игре. Да, может, где-то мы не так много создали опасных моментов, но понимали, что это сборная Англии, они очень хорошо прессингуют. Поэтому нам есть чему учиться.

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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