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Маркевич: В сборной должен работать кто-то из наших тренеров

Национальная сборная Украины
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Билич - хороший тренер, но не все так просто

Маркевич: В сборной должен работать кто-то из наших тренеров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение о том, кто должен возглавить сборную Украины.

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что команду может принять известный хорватский специалист Славен Билич.

"Думаю, что кто-то из наших тренеров должен работать. Кто-то, кто знает украинский футбол. Сложно сказать про Билича. Он хороший тренер, но это другая страна и неизвестно, как он себя покажет. Это не так все просто.

Когда будет действительно сигнал, что ему предлагают, то можно будет о чем-то говорить. А пока ‒ это лишь слухи", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Славен Билич
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