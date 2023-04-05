Маркевич: В сборной должен работать кто-то из наших тренеров

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение о том, кто должен возглавить сборную Украины.

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что команду может принять известный хорватский специалист Славен Билич .

"Думаю, что кто-то из наших тренеров должен работать. Кто-то, кто знает украинский футбол. Сложно сказать про Билича. Он хороший тренер, но это другая страна и неизвестно, как он себя покажет. Это не так все просто.

Когда будет действительно сигнал, что ему предлагают, то можно будет о чем-то говорить. А пока ‒ это лишь слухи", – сказал Маркевич.