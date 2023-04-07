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Артем Кравец: Если Ребров возглавит сборную Украины - возможно, будет лучше, чем при Шевченко
На сборную Реброва действительно было бы интересно посмотреть
Фото: facebook.com/alainfcae
Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец заявил о том, что Сергей Ребров был бы отличным тренером для
– Ты работал с Сергеем Ребровым в киевском "Динамо". Можешь оценить его как тренера? Что он может дать национальной сборной Украины?
– Первое, что приходит в голову – он реально фанат тренерской деятельности, фанат своего дела. Он любит тренировать, любит прогрессировать в своей сфере, любит заниматься тем, чем занимается. Он конечно не 24/7 в этом, но очень много времени уделяет тренерству.
Я не вижу, как играет его команды, но видя какие-то видео про него, то я могу сказать, что он не изменится. То что он может дать сборной... Я думаю, то это будет очень похожая история, а может даже лучше, на ту, которая была при Шевченко, если не повлияют какие-то факторы. У нас все-таки идет война, об этом нельзя забывать. А так думаю да, возможно, будет лучше, чем при Шевченко. В сборной сейчас очень сильное поколение, много кто играет в Европе, поэтом Ребров действительно может дать много чего сборной Украины.
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