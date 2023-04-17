Вацко: Павелко договорился с Ребровым. Объявят через 2-3 недели

Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров договорился с УАФ о контракте по рабоет в сборной Украины . Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва. Возможно, объявят через 2-3 недели. Хотелось бы верить", – сказал Вацко.

При этом журналист добавил, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Таким образом, если информация подтвердится, то в июне сборная уже под руководством Реброва сыграет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.