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Вацко: Павелко договорился с Ребровым. Объявят через 2-3 недели

Национальная сборная Украины
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Журналист уверен, что вопрос с тренером для сборной Украины можно закрывать

Вацко: Павелко договорился с Ребровым. Объявят через 2-3 недели

fradi.hu

Новина українською

Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров договорился с УАФ о контракте по рабоет в сборной Украины. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва.

Возможно, объявят через 2-3 недели. Хотелось бы верить", – сказал Вацко.

При этом журналист добавил, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Таким образом, если информация подтвердится, то в июне сборная уже под руководством Реброва сыграет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ) УАФ
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Источник:
Вацко Live

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