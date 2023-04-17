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Вацко: Павелко договорился с Ребровым. Объявят через 2-3 недели
Журналист уверен, что вопрос с тренером для сборной Украины можно закрывать
fradi.hu
Украинский тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров договорился с УАФ о контракте по рабоет в
"Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва.
Возможно, объявят через 2-3 недели. Хотелось бы верить", – сказал Вацко.
При этом журналист добавил, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Таким образом, если информация подтвердится, то в июне сборная уже под руководством Реброва сыграет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.
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