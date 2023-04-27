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Вернидуб: Всегда мечтал возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет
Тренер говорит, что вряд ли сможет это сделать из-за возможных разногласий с УАФ
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб признался, что хотел бы возглавить
"Ничего не буду говорить, но что есть, то есть. В игре против Англии (0:2) я не увидел искры в глазах наших ребят. Они играли, но это не тот футбол, который хотелось бы мне видеть. Это было заметно, что если бы англичане не остановились после первого тайма, потому что у них уже был результат 2:0, то было бы гораздо хуже.
100% виновата УАФ. Не то, что Ротань не готов к этой работе, просто не понимаю этого. Может у него безысходность была. Это безумие. Я не могу понять, как один тренер может занимать три позиции. Это такая солянка в голове, это уровень футболистов совсем другой. Национальная сборная – это элита. Молодежка – это молодые таланты, это совсем вторая работа. "Александрия" – это еще другое. Но что есть, то есть. Надеюсь, что все наладится. Сделают правильные выводы и появится тренер, который действительно будет заниматься сборной. Хотя эти исполнители, которые есть у нас, очень неплохие.
Была всегда мечта возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет. Где Вернидуб, а где… Самая Ассоциация наша, там совсем другие планы. А еще такие как я, которые могут сказать что угодно, потому что я люблю говорить, что думаю", - сказал Вернидуб.
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