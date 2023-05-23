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Суспільне покажет июньские матчи национальной сборной Украины и поединки Евро-2023 с украинской молодежкой
В июне будет много интересного футбола
Телеканалы "Суспільне" покажут июньские матчи национальной и молодежной сборных Украины.
Напомним, что в рамках отбора к Евро-2024
Также с 21 июня по 8 июля состоится чемпионат Европы U-21, на который пробилась и украинская молодежка. Трансляции матчей турнира (в том числе и нашей сборной) будут доступны на местных телеканалах "Суспільного" и на сайте "Суспільне Спорт").
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