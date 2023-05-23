Суспільне покажет июньские матчи национальной сборной Украины и поединки Евро-2023 с украинской молодежкой

Телеканалы "Суспільне" покажут июньские матчи национальной и молодежной сборных Украины.

Напомним, что в рамках отбора к Евро-2024 национальная сборная Украины 16 июня сыграет с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой. Трансляция будет доступна на местных телеканалах "Суспільного".

Также с 21 июня по 8 июля состоится чемпионат Европы U-21, на который пробилась и украинская молодежка. Трансляции матчей турнира (в том числе и нашей сборной) будут доступны на местных телеканалах "Суспільного" и на сайте "Суспільне Спорт").