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Национальная сборная Украины

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Суспільне покажет июньские матчи национальной сборной Украины и поединки Евро-2023 с украинской молодежкой

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В июне будет много интересного футбола

Суспільне покажет июньские матчи национальной сборной Украины и поединки Евро-2023 с украинской молодежкой

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Новина українською

Телеканалы "Суспільне" покажут июньские матчи национальной и молодежной сборных Украины.

Напомним, что в рамках отбора к Евро-2024 национальная сборная Украины 16 июня сыграет с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой. Трансляция будет доступна на местных телеканалах "Суспільного".

Также с 21 июня по 8 июля состоится чемпионат Европы U-21, на который пробилась и украинская молодежка. Трансляции матчей турнира (в том числе и нашей сборной) будут доступны на местных телеканалах "Суспільного" и на сайте "Суспільне Спорт").

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В статье: Украина U-21 Украина
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Источник:
Суспільне

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